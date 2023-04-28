В МТЗ ТРАНСМАШ зажгли Вечный огонь в память о рабочих, не вернувшихся с войны

За годы войны на фронт и в народное ополчение ушли 250 сотрудников завода, а на предприятии выпускали мины и механизмы для зениток.

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В преддверии Дня Победы в Москве появилось еще одно мемориальное место, где горит Вечный огонь. Символ памяти и славы зажгли на территории Московского тормозного завода ТРАНСМАШ. Это одно из старейших машиностроительных предприятий страны, который выпускает тормозное оборудование для поездов. В годы войны столичный завод стал оборонным и перешел на производство снарядов и мин, деталей для танковых гусениц. При этом параллельно с конвейера сходила и прежняя продукция - к которой уже предъявлялись повышенные требования.

«Это образцы изделий, которые выпускались в годы войны. Кстати, этот корпус был найден у нас лет, наверное, 15 назад, при раскопках», - рассказал генеральный директор МТЗ ТРАНСМАШ Николай Егоренков.

Деталь 80-милимитрового снаряда времен Великой Отечественной войны стала частью музея Московского тормозного завода. В военные годы, помимо основной продукции, на предприятии выпускали мины и механизмы для зениток. Сотни станков были переоборудованы буквально в первые дни войны.

«Металлург завода разработал технологию литья, которая позволила значительно ускорить отливку корпусов снарядов и, самое главное, удешевить ее», - рассказал Егоренков.

При этом заводу удалось нарастить объемы своей основной продукции - тормозного оборудования для железнодорожного состава.

В этом цеху в годы Великой Отечественной конструкторы разработали тормоз для санитарных поездов, который позволил увеличить длину состава с 15 до 30 вагонов. Появилась возможность вывозить с фронта почти вдвое больше раненных, а также проводить хирургические операции прямо на ходу.

За годы войны на фронт и в народное ополчение ушли 250 сотрудников завода. Среди них легендарные герои Советского союза: морской пехотинец Цезарь Куников, летчик Константин Денисов и знаменитый партизан-конструктор Тенгиз Шавгулидзе.

«"Клин Шавгулидзе" или "партизанская стрелка" позволяла пускать под откос поезда просто обычной установкой на рельсы», - отметил Егоренков.

На предприятии есть традиция - каждый год накануне 9 мая заводчане проводят митинг, сотрудники приходят и собираются у стелы, посвященной рабочим, не вернувшимся с войны. Рядом с памятной плитой в этом году установили бронзовую пятиконечную звезду, в центре которой пылает Вечный огонь.