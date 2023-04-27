Бывшего охранника концлагеря в прошлом году осудили за соучастие в убийстве более 3 500 заключенных.

© Фото: Christophe Gateau, dpa, Globallookpress

Старейший из осужденных нацистов Йозеф Шютц умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Как пишет издание, бывший охранник концлагеря в прошлом году был приговорен к пяти годам тюремного заключения за соучастие в убийстве более 3 500 заключенных в концентрационном лагере Заксенхаузен в период с 1942 по 1945 год.

Сам Шютц отрицал, что вообще работал в концлагере. По его версии, он занимался фермерской работой.