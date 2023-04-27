Детскому доктору мира Леониду Рошалю исполнилось 90 лет

Он участвовал в спасении жизней детей после землетрясений в девяти странах, железнодорожной катастрофы в Башкирии, а также ставил на ноги пострадавших в международных военных конфликтах.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня Леониду Рошалю исполняется 90 лет. Врач мира участвовал в спасении детских жизней после землетрясений в 9 странах, железнодорожной катастрофы в Башкирии, ставил на ноги пострадавших в международных военных конфликтах. Во время захвата театрального центра на Дубровке он вел переговоры с террористами и лично вывел за руку 8-ых детей.

Стать врачом Рошаль решил еще в детстве. Причем его, будущего детского доктора мира, всегда привлекала именно неотложная хирургия.

Безотлагательно помощь детям со всей России оказывают в созданном Рошалем единственном у нас в стране НИИ детской хирургии и травматологии, который называют еще вторым Склифом. Хотя понимание того, что такая помощь - необходима как воздух - к главному детскому доктору мира пришла во время его многочисленных командировок в зоны природных и техногенных аварий, железнодорожных катастроф и боевых действий.

Рошаль больше, чем просто врач. Он не боялся идти против официальной позиции чиновников от здравоохранения. Ходил на суды по делу калининградских врачей, которых обвиняли в убийстве новорожденного. Публично критиковал реформу здравоохранения.

На вопрос, что хотел бы получить врач в подарок, ненадолго задумавшись, отвечает: «увидеть счастливую страну Россию».