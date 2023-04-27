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В США предложили подход к РФ для прекращения украинского конфликта

Игнат Далакян
08:29 27.04.2023
По мнению американского историка Джорджа Либмэна, России нужно предоставить роль одного из пяти «мировых жандармов».
В США предложили подход к РФ для прекращения украинского конфликта
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Американский историк Джордж Либмэн поделился своим мнением по поводу разрешения конфликта на Украине. В журнале The American Conservative пишет, что для разрешения украинского конфликта нужно предоставить Российской Федерации то, что она хочет - роль одного из пяти «мировых жандармов».

«Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов», - цитирует RT слова историка.

Автор статьи отметил, что именно союз пяти постоянных членов Совбеза ООН - зародившаяся в годы Второй Мировой войны в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций система - обеспечил почти столетнее отсутствие крупных войн в Европе.

По мнению эксперта, любое урегулирование должно предполагать отказ от санкций на весь экспорт, кроме военного, на основании того, что ограничения в отношении Ирана, Кубы и Северной Кореи на протяжении десятилетий показывали свою неэффективность.

Кроме того, историк подчеркнул, что ни одно российское правительство не хотело бы полного членства Украины в Североатлантическом альянсе. И даже членство Норвегии и Дании, по мнению эксперта, ограничивается ограниченным присутствием иностранных военных баз и войск на территории этих стран.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина со временем обязательно вступит в военный блок. Такое заявление глава альянса сделала во время своего визита в Киев.

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