Начинающие дизайнеры представили свои коллекции одежды в рамках закрытия ММКФ

Всего в программе смотра представили более 200 фильмов из более чем 60 стран Европы, Латинской Америки, и Азии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Артем Геодакян РИА Новости

В Москве завершился 45-й Московский Международный кинофестиваль (ММКФ). Торжественная церемония закрытия состоялась в театре «Россия».

Лучшие из лучших боролись за главную награду - статуэтку Святого Георгия. В основном конкурсе показали 11 картин из 16 стран. Премьерных показов на киносмотре было более 30. Всего же в программе смотра представили более 200 фильмов из более чем 60 стран Европы, Латинской Америки, и Азии. И никакие санкции фестивалю не помешали.

Но ММКФ - это не только кино. Традиционно в рамках фестиваля прошел модный вечер благотворительного фонда «Русский силуэт». Кинематограф неразрывно связан с миром моды, ведь съемки любого художественного фильма невозможны без участия модельеров, дизайнеров и костюмеров. Поэтому уже более 25 лет модные вечера - неотъемлемая часть одного из старейших в мире кинофестивалей благодаря идейным вдохновителям проекта - президенту Фонда «Русский Силуэт» Татьяне Михалковой и его учредителю Александру Митрошенкову. Невзирая на санкции, отечественная мода развивается, а уход иностранных модных брендов дает новые возможности для продвижения отечественных модельеров.

«Фестиваль жив вместе с «Русским силуэтом». И то, что сегодня так много народа, каждый фестиваль мы можем видеть работы молодых дизайнеров, это вселяет надежду. Я как человек в этом деле темный, часто на таких показах думаю о том, куда можно пойти в том, в чем одет другой человек. Но тем не менее, это искусство, и не всегда искусство должно быть ширпотребом. Я всегда с удовольствием наблюдаю и завидую фантазии дизайнеров, кто умеет это делать» - сказал российский кинорежиссер Никита Михалков.

Истинная красота, элегантность и женственность способны объединять целые нации - это главный посыл модного вечера «Русского силуэта» в этом году. Свои коллекции одежды представили как начинающие, так и известные дизайнеры.

«Надо сказать, что кинематограф - это коллективное действие. Художник по костюмам за скобками, вне кадра. А сейчас мы делаем крупный кадр на художниках по костюмам, на визуальные эффекты, которые нужны в кино, на подиуме и в жизни, плюс сейчас ушли многие иностранные бренды, освободились места. У нас креативная молодежь. Она всегда востребована была, есть и будет. Как работают наши, и что они предлагают - это уникально, они только начинают свой путь .Это будут первые коллекции, важно вкладывать в наше молодое будущее, которое займет место на рынке», - подчеркнула Татьяна Михалкова.

Главными событиями стали сразу два эксклюзивных показа от модного дома FIRDAWS из Грозного, в одежде которого высокая мода переплетается с уникальными народными традициями. Его президент и креативный директор - Айшат Кадырова. Кстати в истории «Русского силуэта» показ этого модного дома прошел впервые.

Кроме того, на подиум вышли не только молодые дизайнеры и опытные модельеры, но и звезды современных российских кино и эстрады. В образ топ-моделей вошли, в том числе актриса Анна Банщикова и певица Зара.