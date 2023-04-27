В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Начинающие дизайнеры представили свои коллекции одежды в рамках закрытия ММКФ

Елизавета Потейчук
Наталья Жадько
23:57 27.04.2023
Всего в программе смотра представили более 200 фильмов из более чем 60 стран Европы, Латинской Америки, и Азии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Артем Геодакян РИА Новости
Читайте нас на:

В Москве завершился 45-й Московский Международный кинофестиваль (ММКФ). Торжественная церемония закрытия состоялась в театре «Россия».

Лучшие из лучших боролись за главную награду -  статуэтку Святого Георгия. В основном конкурсе показали 11 картин из 16 стран. Премьерных показов на киносмотре было более 30. Всего же в программе смотра представили более 200 фильмов из более чем 60 стран Европы, Латинской Америки, и Азии. И никакие санкции фестивалю не помешали.

Но ММКФ - это не только кино. Традиционно в рамках фестиваля прошел модный вечер благотворительного фонда «Русский силуэт». Кинематограф неразрывно связан с миром моды, ведь съемки любого художественного фильма невозможны без участия модельеров, дизайнеров и костюмеров. Поэтому уже более 25 лет модные вечера - неотъемлемая часть одного из старейших в мире кинофестивалей благодаря идейным вдохновителям проекта -  президенту Фонда «Русский Силуэт» Татьяне Михалковой и его учредителю Александру Митрошенкову. Невзирая на санкции, отечественная мода развивается, а уход иностранных модных брендов дает новые возможности для продвижения отечественных модельеров.

«Фестиваль жив вместе с «Русским силуэтом». И то, что сегодня так много народа, каждый фестиваль мы можем видеть работы молодых дизайнеров, это вселяет надежду. Я как человек в этом деле темный, часто на таких показах думаю о том, куда можно пойти в том, в чем одет другой человек. Но тем не менее, это искусство, и не всегда искусство должно быть ширпотребом. Я всегда с удовольствием наблюдаю и завидую фантазии дизайнеров, кто умеет это делать» - сказал российский кинорежиссер Никита Михалков.

Истинная красота, элегантность и женственность способны объединять целые нации - это главный посыл модного вечера «Русского силуэта» в этом году. Свои коллекции одежды представили как начинающие, так и известные дизайнеры.

«Надо сказать, что кинематограф - это коллективное действие. Художник по костюмам за скобками, вне кадра. А сейчас мы делаем крупный кадр на художниках по костюмам, на визуальные эффекты, которые нужны в кино, на подиуме и в жизни, плюс сейчас ушли многие иностранные бренды, освободились места. У нас креативная молодежь. Она всегда  востребована была, есть и будет. Как работают наши, и что они предлагают - это уникально, они только начинают свой путь .Это будут первые коллекции, важно вкладывать в наше молодое будущее, которое займет место на рынке», - подчеркнула Татьяна Михалкова.

Главными событиями стали сразу два эксклюзивных показа от модного дома FIRDAWS из Грозного, в одежде которого  высокая мода переплетается с уникальными народными традициями. Его президент и креативный директор - Айшат Кадырова. Кстати в истории «Русского силуэта» показ этого модного дома прошел впервые.

Кроме того, на подиум вышли не только молодые дизайнеры и опытные модельеры, но и звезды современных российских кино и эстрады. В образ топ-моделей вошли, в том числе актриса Анна Банщикова и певица Зара.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:16 В стране и мире
Видео
Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
20:39 В стране и мире
Шойгу прибыл в Индию, где пройдет совещание министров обороны стран-участниц ШОС
18:01 В стране и мире
Видео
МЧС сообщило об одном погибшем при пожаре в деревне под Курганом
17:01 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что РФ всегда готова оказать дружескую поддержку Турции
15:55 В стране и мире
Видео
Адвокат Гривцов заявил, что личные вещи Блиновской могут использоваться для возмещения ущерба государству
Популярное
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.