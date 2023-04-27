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Путин заявил, что за беспилотной отраслью будущее

Вероника Волосунова
23:02 27.04.2023
Он добавил, что объем отрасли может достигнуть триллиона рублей.
Путин заявил, что за беспилотной отраслью будущее
© Фото: Артем Геодакян РИА Новости
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Развитие беспилотной отрасли является важнейшим перспективным направлением для России. Объем инвестиций может достичь триллиона рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе презентации организаций, работающих в сфере беспилотных авиационных систем.

«Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное, сейчас мы только вот с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем 500 миллиардов, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка, скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже будем работать, то это будет триллион, вот такой будет объем, триллион рублей», - сказал президент.

Он также добавил, что отрасль является не просто важной, но и очень интересной по нескольким причинам.

«Во-первых, за ней будущее. Во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений», - заключил Путин.

По словам президента, использование беспилотных летательных аппаратов не имеет границ - практически нет такой сферы экономики, где нельзя было бы применять эту технологическую разработку.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в индустриальный парк «Руднево» для проведения совещания по беспилотникам.

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