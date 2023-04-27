«Мотивирует на изучение многовековой истории»: Нарышкин дал старт пятому «Диктанту Победы»

Центральной площадкой в Москве стал Музей Победы, всего в России организаторы открыли более 22 тысяч площадок для проведения данной акции исторической памяти.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Масштабная патриотическая акция «Диктант Победы» 27 апреля стартовала в России. Тысячи российских соотечественников, в том числе из новых регионов и из-за границы, благодаря ей могут проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

Главными темами этого года стали Сталинградская и Курская битвы, освобождение Донбасса и прорыв блокады Ленинграда. Впервые в диктант включили вопросы о Нюрнбергском процессе. Центральной площадкой марафона стал Музей Победы в Москве. Ее открыл председатель российского исторического общества, глава СВР РФ Сергей Нарышкин.

«Я рассчитываю, что "Диктант Победы" мотивирует всех его участников на дальнейшее и более глубокое изучение нашей богатой многовековой истории, истории нашей любимой России», - заявил глава Службы внешней разведки России.

На вопросы о Великой Отечественной войне сегодня отвечали и в Военной академии РВСН им. Петра Великого. Участниками стали не только курсанты, но и командование, начальники факультетов, преподаватели и военнослужащие. Всего для проведения патриотической акции организаторы открыли более 22 тысяч площадок в России и еще в 46 странах мира.