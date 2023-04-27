Армия В патриотической акции «Диктант Победы» приняло участие более 55 тысяч военнослужащих Важнейшая задача «Диктанта Победы» - изучение истории Отечества. Он совершенствует военное мышление и расширяет кругозор, а также формирует нравственные ценности. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Более 55 тысяч военнослужащих приняло участие в патриотической акции «Диктант Победы». Об этом сообщает Минобороны России. «В Национальном центре управления обороной Российской Федерации, воинских частях и на кораблях, в довузовских образовательных организациях Минобороны России, в военных вузах, органах военного управления, учреждениях и разных организациях Минобороны России создано 658 площадок для "Диктанта Победы", а всего в его написании участвуют более 55 тыс. человек», - говорится в сообщении. Важнейшая задача «Диктанта Победы» - изучение истории Отечества. Он совершенствует военное мышление и расширяет кругозор, а также формирует нравственные ценности. Впервые эта международная акция прошла в 2019 году. Личный состав ВС РФ принимает участие в ней с первого года проведения. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика