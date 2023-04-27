В стране и мире В Татарстане пострадали два человека при обрушении стены строящегося дома Дарина Криц Одного из них уже осмотрели медицинские специалисты, у него легкая травма головы. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Татарстане при строительстве дома обрушилась стена. Инцидент произошел в деревне Куюки. Есть пострадавшие. Их количество увеличилось до двух человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения г. Казань. Приводится информация, что второй пострадавший был доставлен в клиническую больницу. «Есть второй пострадавший. Его до приезда скорой увезли на своей машине в республиканскую клиническую больницу, осмотрели. Легкая травма головы, отпустят домой», - приводит сведения агентство. На опубликованных спасателями кадрах видна масштабность обрушений. Строительным ковшом разгребаются завалы из остатков кирпичной стены. Повсюду лежит кровельное железо. Экспертное мнение и аналитика