В Татарстане пострадали два человека при обрушении стены строящегося дома
Одного из них уже осмотрели медицинские специалисты, у него легкая травма головы.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В Татарстане при строительстве дома обрушилась стена. Инцидент произошел в деревне Куюки. Есть пострадавшие.
Их количество увеличилось до двух человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения г. Казань. Приводится информация, что второй пострадавший был доставлен в клиническую больницу.
«Есть второй пострадавший. Его до приезда скорой увезли на своей машине в республиканскую клиническую больницу, осмотрели. Легкая травма головы, отпустят домой», - приводит сведения агентство.
На опубликованных спасателями кадрах видна масштабность обрушений. Строительным ковшом разгребаются завалы из остатков кирпичной стены. Повсюду лежит кровельное железо.