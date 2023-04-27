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Asia Times: Байден может тайно отправить на Украину пилотов-добровольцев

Игнат Далакян
14:26 27.04.2023
Сообщается, что такое решение может быть принято президентом США и без НАТО.
Asia Times: Байден может тайно отправить на Украину пилотов-добровольцев
© Фото: Msgt. Matthew Plew, U.S. Air, Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден может отправить на Украину пилотов-добровольцев под прикрытием на перекрашенных истребителях F-16. Об этом пишет издание Asia Times.

Как передает RT, такое решение американский президент может принять и без участия НАТО.

«Но даже в этом случае есть основания полагать, что альянс не выстоит», - говорится в статье.

Ранее в Белом доме заявляли, что в повестке дня вопрос о передаче Украине истребителей F-16 не стоит. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, на данный момент США сосредоточили внимание на поставке Украине вооружений, которые больше необходимы в ближайшие недели и месяцы.

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