Брат Блиновской заявил о готовности помочь сестре, если она попросит

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Брат блогера Елены Блиновской, задержанной по делу об уклонении от налогов, Александр Останин рассказал, что они вместе работали в ветеринарной клинике, а затем женщина решила самостоятельно развивать марафоны. Последний раз Александр видел сестру около месяца назад. Елена на обращалась к брату за помощью, но Останин выразил готовность оказать поддержку.

«О задержании вот узнал - ссылку мне прислали. Пока она ко мне не обращалась. Если Лена обратится за помощью - чем смогу, помогу, конечно», - заявил Александр изданию RT.

Также стало известно, что муж Блиновской Алексей является учредителем нескольких организаций в шести регионах РФ. У этих фирм разные направленности - от изготовления парфюмерии и пресноводного рыбоводства до юриспруденции и аудита.

Напомним, в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщает столичная прокуратура, сумма неуплаченных налогов составляет более 918 миллионов рублей. Изначально женщина планировала вылететь в Казахстан, но затем попыталась пересечь границу Белоруссии на машине.