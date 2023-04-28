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Ветеран ЦСКА Петров рассказал, как советский пловец изобрел новый стиль плавания

Алексей Курильченко
01:10 28.04.2023
Будущий чемпион не был знаком со стандартными техниками и плавал по-своему - впоследствии этот стиль назовут «баттерфляй».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ветеран ЦСКА Владимир Петров рассказал о том, как советский пловец Семен Бойченко изобрел новый, доселе невиданный стиль плавания. Бойченко стал кумиром предвоенного поколения спортсменов СССР. Он родился в маленькой деревне Марьевка  в Херсонской губернии. Все свободное время будущий чемпион проводил на реке - рыбачил и показывал дачникам разные водные фокусы. Бурлящий поток он мог переплыть за считанные минуты. Будучи отличным пловцом, Семен отправился служить во флот.

«Когда я с ним познакомился - на фотографиях хорошо видно - он был прекрасно сложен. Такие эластичные мышцы - для пловца то, что нужно», - рассказал член Президиума Совета ветеранов ЦСКА Александр Романов.

При этом Бойченко не был знаком со стандартными техниками плавания. У него была своя - пловец широко выбрасывал руки вперед, словно бабочка, машущая крыльями.

«Достаточно серьезные результаты достигались. Потому что, если при брассе тело из воды не выносишь, то здесь руки выносились и работали. Признали этот стиль 53-ем году, он стал четвертым способом плавания», - рассказал ветеран ЦСКА Владимир Петров.

Этот стиль назовут «баттерфляй» - бабочка по-английски. А Бойченко станет его королем.

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