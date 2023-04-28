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Начальник ЦСКА Громов рассказал о появлении прозвища «кони»

Алексей Курильченко
00:11 28.04.2023
Клуб активно поддерживает придумку болельщиков и сделал коня своим талисманом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) полковник Артем Громов рассказал историю появления прозвища «кони» - так с гордостью называют себя и спортсменов болельщики клуба. Руководитель отметил, что прозвище пришло из народа - существует несколько популярных мнений о его истории.

«Это действительно было мнение болельщиков. Талисман прижился. Есть разные варианты, откуда это пошло. Один из вариантов - "конями" назвали всех армейских спортсменов, потому в 1923 году армия переходила с конной тяги на механизированную, высвобождалось большое количество конюшен, которые как никто подходили под переоборудование спортивных залов. Это прозвище прижилось в среде болельщиков, мы даже это развиваем. Многие говорят - "я - конь", я болею за ЦСКА, ничего зазорного в этом нет - это хорошее прозвище, которое стало талисманом», - рассказал полковник.

Полное интервью с начальником Центрального спортивного клуба армии Артемом Громовым смотрите в программе «Между тем» на сайте телеканала «Звезда». Данный выпуск приурочен к столетию легендарного клуба «армейцев».

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