Посол РФ в США Антонов рассказал, как в тюрьме толкают россиян Украинского и Легкодымова к сделке со следствием

Анатолий Антонов считает, что власти США намеренно ужесточают условия содержания россиян в тюрьме, чтобы склонить их к сделке со следствием.

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Власти США намеренно нарушают правила содержания россиян в Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского в американской тюрьме, чтобы склонить их к сделке со следствием. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов на встрече с журналистами.

«Наших с вами соотечественников подталкивают к сделке», - приводит RT заявление дипломата.

Он рассказал, что Дмитрию Украинскому вменяют совершение преступления, за которое предусмотрено суммарное наказание в 125 лет лишения свободы, и в тюрьме ему отрытым текстом говорят, что нужно идти на сделку с правосудием, чтобы иметь шанс выйти на свободу.

«Ему говорят, что если он хочет выйти из тюрьмы живым, то должен получить 20 лет», - рассказал Антонов.

Российский дипломат отметил, что расследование дела затянулось и «доказательств никаких нет».

Антонов также сообщил, что Анатолия Легкодымова, обвиняемого в отмывании денег через криптобиржу, поместили в блок вместе с убийцами и наркоманами. Российская дипмиссия намерена обратиться в госдеп с требованием о соблюдении прав российских граждан.