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Родные братья рассказали, как помогают друг другу в тяжелые минуты в зоне СВО

Наталья Панталёва
05:00 26.04.2023
Старший брат пошел добровольцем в зону СВО вслед за младшим, которому первому пришла повестка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские военнослужащие с позывными Аниме и Аристократ - родные братья. Они вместе отправились в зону специальной военной операции на Украине. Бойцы в беседе со «Звездой» поделились, как поддержка и взаимовыручка помогает им поддерживать боевой дух.

«Это очень хорошо, что рядом есть родной человек, именно родной, потому что, когда мы находимся на передовой именно поддержка, помогает нам всегда идти вперед», - сказал Аристократ.

Младшему брату повестка пришла первому. Как только об этом узнал старший, не раздумывая, пошел за ним добровольцем. Оба брата были удостоены медалей «За воинскую доблесть».

«Так получилось мне проще было оставить родных: девушку, маму, бабушку, тетушку всех, чем его отправить сюда одного. Пусть я буду для него той поддержкой и опорой, которую смогу ему дать здесь и тоже самое он для меня», - отметил Аниме.

Напомним, российских бойцов наградили высшими госнаградами за доблесть в спецоперации. Уже через несколько часов военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения боевых задач.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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