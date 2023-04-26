В России стартовала акция «Георгиевская ленточка»
Ко Дню Победы 20 миллионов Георгиевских ленточек раздадут по всей стране, включая новые регионы. Акция стартовала 25 апреля. Волонтеры не только помогут закрепить символ Победы, но и расскажут о том, что он значит. В этом году смысл - особый. Черно-оранжевая лента стала символом СВО. Будут раздавать Георгиевские ленточки и за рубежом. О подробностях знаковой акции Алексей Кошкин.
Сегодняшний символ Победы и отваги наших защитников Отечества со временем Екатерины Великой украшал высший военный орден - Георгиевский крест, орден святого великомученика Георгия Победоносца. В годы Великой Отечественной войны Георгиевской лентой обтянули колодку одного из самых почетных орденов «За победу над Германией».
Москва пестрит Георгиевскими ленточками и на центральных улицах и в разных парках, в том числе и в парке Зарядье, где в хорошую погоду сейчас много людей.
Жители и гости столицы от мала до велика, иногда и целыми семьями, в течение дня подходят к волонтерам и берут ленточки с собой. А по всей стране к знаковой акции подключились 30 000 волонтеров: они раздают ленточки во всех без исключениях регионах России, от Калининграда до Дальнего Востока.
«Напомнить о тех событиях, которые происходили во времена Великой Отечественной и напомнить о 78-й годовщине Победы», - рассказывает о задаче акции волонтер в Хабаровске.
В Тюменской области дети помогали изготавливать символ Победы, а потом вместе с волонтерами раздавали ленточки на улице.
«Наши родители воевали, и мы с трепетом относимся. Мы послевоенное поколение, поэтому мы выросли среди блокадников, кто фронт прошел. Это важно для нас, это память о дедах, о войне», - рассказал житель Санкт-Петербурга.
Проходит акция и в новых регионах России.
«Георгиевская ленточка - это для меня в первую очередь символ Победы, символ того, что наш народ русский, объединенный, несмотря на все беды, смог победить», - говорит волонтер Дмитрий Куценко.
Во многих регионах, в том числе и Ростовской области Георгиевские ленточки на улицах города раздают внуки, правнуки защитников отечества и дети военнослужащих.
«Лично для меня это имеет особую ценность, так как мой дед Петр Иванович участвовал во Второй мировой и умер, не дойдя до Берлина, в 44-м году. Я оглядываюсь на ленточку и вспоминаю, насколько героический подвиг совершил мой дед», - рассказал Егор Коростылев.
Более 30 тысяч волонтеров будут раздавать каждый день прохожим черно-оранжевые ленточки в памяти о героях Великой Отечественной войны вплоть до 9 мая и помогут ее правильно прикрепить.