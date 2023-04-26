В России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Участниками акции станут 20 миллионов человек - именно столько Георгиевских ленточек планируется раздать за две недели до Дня Победы.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Ко Дню Победы 20 миллионов Георгиевских ленточек раздадут по всей стране, включая новые регионы. Акция стартовала 25 апреля. Волонтеры не только помогут закрепить символ Победы, но и расскажут о том, что он значит. В этом году смысл - особый. Черно-оранжевая лента стала символом СВО. Будут раздавать Георгиевские ленточки и за рубежом. О подробностях знаковой акции Алексей Кошкин.

Сегодняшний символ Победы и отваги наших защитников Отечества со временем Екатерины Великой украшал высший военный орден - Георгиевский крест, орден святого великомученика Георгия Победоносца. В годы Великой Отечественной войны Георгиевской лентой обтянули колодку одного из самых почетных орденов «За победу над Германией».

Москва пестрит Георгиевскими ленточками и на центральных улицах и в разных парках, в том числе и в парке Зарядье, где в хорошую погоду сейчас много людей.

Жители и гости столицы от мала до велика, иногда и целыми семьями, в течение дня подходят к волонтерам и берут ленточки с собой. А по всей стране к знаковой акции подключились 30 000 волонтеров: они раздают ленточки во всех без исключениях регионах России, от Калининграда до Дальнего Востока.

«Напомнить о тех событиях, которые происходили во времена Великой Отечественной и напомнить о 78-й годовщине Победы», - рассказывает о задаче акции волонтер в Хабаровске.

В Тюменской области дети помогали изготавливать символ Победы, а потом вместе с волонтерами раздавали ленточки на улице.

«Наши родители воевали, и мы с трепетом относимся. Мы послевоенное поколение, поэтому мы выросли среди блокадников, кто фронт прошел. Это важно для нас, это память о дедах, о войне», - рассказал житель Санкт-Петербурга.

Проходит акция и в новых регионах России.

«Георгиевская ленточка - это для меня в первую очередь символ Победы, символ того, что наш народ русский, объединенный, несмотря на все беды, смог победить», - говорит волонтер Дмитрий Куценко.

Во многих регионах, в том числе и Ростовской области Георгиевские ленточки на улицах города раздают внуки, правнуки защитников отечества и дети военнослужащих.

«Лично для меня это имеет особую ценность, так как мой дед Петр Иванович участвовал во Второй мировой и умер, не дойдя до Берлина, в 44-м году. Я оглядываюсь на ленточку и вспоминаю, насколько героический подвиг совершил мой дед», - рассказал Егор Коростылев.

Более 30 тысяч волонтеров будут раздавать каждый день прохожим черно-оранжевые ленточки в памяти о героях Великой Отечественной войны вплоть до 9 мая и помогут ее правильно прикрепить.