Жертвы ереси и лжеучений: в Кении сотни человек умерли от голодной смерти, которым обещали встречу со Христом

Лжесвященник Маккензи принуждал последователей своего течения к ритуальному отказу от пищи, указывая на грядущий конец света и обещал, что все, кто будет голодать до смерти, смогут встретиться с Иисусом.

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На востоке Кении, в Малинди, обнаружено стихийное кладбище. По данным следствия, погибшие стали жертвами радикальной религиозной секты. Люди в защитных костюмах прочесывают территорию в несколько квадратных километров.

Из-под земли выкопаны тела почти ста человек. Причина смерти - истощение и обезвоживание. Люди морили себя голодом по собственной воле, чтобы встретиться с Богом. Так им пообещал местный пастор Пол Маккензи - владелец фермы, где уже две недели проходит эксгумация тел. Среди погибших много детей.

«Мы призываем межведомственную команду приехать сюда и прочесать эту землю площадью 800 акров. Управление уголовных расследований отлично справляется со своей работой, но им нужны дополнительные ресурсы чтобы мы могли спасти больше людей», - сказал правозащитник из Haki Africa Халид Хусейн.

Один из местных жителей, таксист из Малинди, рассказал, что знает Маккензи уже 20 лет и что он общительный человек. Но однажды, по его словам, тот начал приказывать детям не ходить в школу и если они больны, не ходить в больницу, «а если есть "справка" сжечь ее, тогда я и прекратил общение с ним».

Проблема Кении в том, что религиозные учреждения особо не регулируются законом. Поэтому Маккензи ничего не стоило организовать собственную церковь. «Благая весть» - так называлось течение, принесшее, скорее, адские муки, нежели Божью милость. Так, лжесвященник принуждал последователей к ритуальному отказу от пищи, ссылаясь на грядущий конец света. Он обещал, что все, кто будет голодать до смерти, смогут встретиться с Иисусом.

«Согласно нашим уголовным записям, этот человек, Пол Маккензи, имеет несколько предыдущих судимостей, относящихся к 2017 году. Последние сообщения о деятельности лидера этого культа поступили в полицию 17 марта этого года», - сообщил генеральный инспектор полиции Джафет Кум.

Культ этот зародился четыре года назад. Тогда пастор с первыми адептами поселился в лесу. Первое время даже поддерживалась связь с цивилизацией и закупались продукты. Коммуна, по всей видимости, укреплялась и уже в 2022 году сектанты полностью изолировались. Позже они стали проявлять враждебность и даже блокировали проезд через свою территорию. И только в марте этого года местные жители узнали, что люди из общины начали массово умирать.

«Мы поспешили туда и смогли спасти около 15 человек, из них четверо скончались по пути в больницу», - пояснил сотрудник уголовного розыска Малинд Чарльз Камау.

Президент Кении Уильям Руто объявил лидера секты Маккензи террористом.

Подробнее о том, как вели себя члены секты, которых правоохранители Кении пытались спасти, о том, каково может быть число погибших и какая статья может грозить этому лжепастору, - смотрите в репортаже Россины Бодровой.