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Власти Бразилии приостановили в стране работу Telegram

Дарина Криц
21:30 26.04.2023
Суд латиноамериканского государства постановил удалить приложение операторам связи и магазинам приложений.
Власти Бразилии приостановили в стране работу Telegram
© Фото: Thomas Trutschel PHOTOTHEK Globallookpress
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Бразильское СМИ сообщило, что законодатели страны обязали телефонных операторов и магазины приложений удалить мессенджер Telegram. Причина - приложение не передало в Федеральную полицию сведения о неонацистских группировках.

Указано, что «телефонные компании Vivo, Claro, Tim и Oi, а также Google и Apple, отвечающие за магазины приложений Playstore и App Store, получат официальное письмо о приостановке работы» мессенджера. Об этом написало издание G1.

«Мессенджер Telegram не предоставил полных данных Федеральной полиции о неонацистских группах, суд постановил операторов связи и магазины приложений немедленно удалить это приложение», - сообщило СМИ.

В частности, правоохранители установили, что один несовершеннолетний был участником групп на данной платформе для распространения материалов идеологического экстремизма. Там публиковалась информация, обучающая убийствам и изготовлению взрывных устройств, а также «видео насильственных смертей, пропаганда ненависти к меньшинствам и идеалам неонацистов».

Отмечено, что на компанию наложен штраф в размере одного миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день.

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