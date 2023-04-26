Власти Бразилии приостановили в стране работу Telegram

© Фото: Thomas Trutschel PHOTOTHEK Globallookpress

Бразильское СМИ сообщило, что законодатели страны обязали телефонных операторов и магазины приложений удалить мессенджер Telegram. Причина - приложение не передало в Федеральную полицию сведения о неонацистских группировках.

Указано, что «телефонные компании Vivo, Claro, Tim и Oi, а также Google и Apple, отвечающие за магазины приложений Playstore и App Store, получат официальное письмо о приостановке работы» мессенджера. Об этом написало издание G1.

«Мессенджер Telegram не предоставил полных данных Федеральной полиции о неонацистских группах, суд постановил операторов связи и магазины приложений немедленно удалить это приложение», - сообщило СМИ.

В частности, правоохранители установили, что один несовершеннолетний был участником групп на данной платформе для распространения материалов идеологического экстремизма. Там публиковалась информация, обучающая убийствам и изготовлению взрывных устройств, а также «видео насильственных смертей, пропаганда ненависти к меньшинствам и идеалам неонацистов».

Отмечено, что на компанию наложен штраф в размере одного миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день.