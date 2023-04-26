Российских бойцов наградили высшими госнаградами за доблесть в спецоперации

Уже спустя несколько часов бойцы вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения боевых задач.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Старшины, солдаты, прапорщики, офицеры получают ордена и медали из рук командующего армии. Это высшие государственные награды, которых удостоились настоящие герои за личное мужество в бою. Редкие минуты тиши, но повод более, чем значимый - награждение штурмовых отрядов. Им вручили высшие госнаграды за доблесть и героизм, проявленные во время специальной военной операции на Украине.

У капитана с позывным Яуза медаль «За отвагу» стала уже пятой наградой. Боец штурмового отряда продолжает семейную династию. Его отец - танкист. А сам Яуза в зоне СВО выполняет сложнейшие боевые задачи.

«Достойно выполняем задачи, которые командиры нам ставят. Это уже пятая награда за наступление. Справляемся практически со всеми сложными ситуациями, задачами от нас зависящими. Так же благодаря стойкости и мужеству личного состава. Самое главное, что личный состав идет за нами, верит в нас и доверяет нам», - отметил военнослужащий.

Медали «За отвагу» удостоился и командир минометного взвода с позывным Десна. С первых дней СВО старший лейтенант находится на переднем крае. В составе штурмового отряда он всегда на острие наступления, ведет ближний бой с противником, рискуя жизнью и глядя страху в глаза.

«Приятно, наградили и спасибо за это. Радость не в наградах, а чтобы все ребята возвращались домой», - сказал Десна.

Серебряной медалью «За спасение погибавших» награждают фельдшера, который сотни раз выносил под обстрелами раненых сослуживцев. О своих подвигах медик рассказывает скупо. Говорит, что в бою не думаешь, о том, что рискуешь жизнью, а просто помогаешь раненым товарищам.

«Спасал товарищей. Вытаскивали их, под обстрелом доставали. Не могли выйти. Но все равно нашли окошко влезли и вытащили. Главное - помочь вытащить их, осознание потом приходит», - отметил фельдшер с позывным Еврей.

В отрядах хорошо понимают, что такое дружба и взаимовыручка. Без этого никуда. Бойцы, кажется, и сами сделаны из особого сплава. Их работа одна из самых востребованных и опасных.

«Работа у нас - это штурм вражеских позиций в блиндаже укрепрайонов. Стандартно, пока мы работаем штурмуем лес, траншеи, блиндажи. Работа тяжелая, но мы справляемся. Я чувствую гордость за то, что командование помнит нас и родные и близкие будут гордиться», - подчеркнул заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным Ящер.

О том, как здесь важна поддержка близкого человека не понаслышке знают родные братья с позывными Аниме и Аристократ. Они оба награждены ведомственными медалями «За воинскую доблесть». Помогают друг другу во время боевых заданий и в быту.

«Это очень хорошо, что рядом есть родной человек, именно родной, потому что, когда мы находимся на передовой, именно поддержка помогает нам всегда идти вперед», - сказал боец с позывным Аристократ.

Когда старший брат узнал, что младшему пришла повестка, то пошел вместе с ним добровольцем в зону СВО.

«Так получилось, мне проще было оставить родных: девушку, маму, бабушку, тетушку всех, чем его отправить сюда одного. Пусть я буду для него той поддержкой и опорой, которую смогу ему дать здесь, и тоже самое он для меня», - подчеркнул Аниме.

Вручили и знаки отличия - Георгиевский крест, который можно назвать орденом солдатской славы. Это признание мужества и героизма высшей степени. Штурмовые отряды Западного военного округа подучили награды и поздравили друг друга. Уже через несколько часов бойцы вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения боевых задач.



Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.