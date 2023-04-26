На подмосковный аэродром приземлился борт с освобожденными бойцами ВС РФ
Они были возвращены с подконтрольной Киеву территории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими. Они были возвращены с территории, находящейся под контролем Киева. Это стало возможным после переговоров с украинской стороной.
Из плена вернулись 40 российских военнослужащих. Им грозила смертельная опасность на подконтрольной киевскому режиму территории.
Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что бойцы будут доставлены в Москву военно-транспортной авиацией. В медучреждениях оборонного ведомства они пройдут лечение и реабилитацию. В настоящее время им уже оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь.