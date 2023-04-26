На подмосковный аэродром приземлился борт с освобожденными бойцами ВС РФ

Они были возвращены с подконтрольной Киеву территории.

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В Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими. Они были возвращены с территории, находящейся под контролем Киева. Это стало возможным после переговоров с украинской стороной.

Из плена вернулись 40 российских военнослужащих. Им грозила смертельная опасность на подконтрольной киевскому режиму территории.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что бойцы будут доставлены в Москву военно-транспортной авиацией. В медучреждениях оборонного ведомства они пройдут лечение и реабилитацию. В настоящее время им уже оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь.