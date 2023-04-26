Армия В МО РФ сообщили об аварии истребителя МиГ-31 в Мурманской области Тимур Шерзад Авария российского самолета произошла при выполнении планового учебного полета. Оба летчика катапультировались, их жизням и здоровью ничего не угрожает. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, авария произошла в ходе планового учебного полета. Сообщается, что летчики успели катапультироваться. Оба члена экипажа эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Также отмечено, что самолет упал в безлюдном месте. Экспертное мнение и аналитика