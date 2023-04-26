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В ВМА имени Кирова состоялся выпуск прошедших переподготовку раненых участников СВО

16:20 26.04.2023
Кроме того, 29 военнослужащих получили жилищные документы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Участники спецоперации прошли курс дополнительного профобразования в Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова. Сегодня состоялся выпуск военнослужащих, которые получили ранения в ходе выполнения различных задач.

После лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки они продолжат службу в военных комиссариатах и других организациях Минобороны. Помимо образовательных сертификатов выпускники получили воинские звания, удостоверения ветеранов боевых действий и госнаграды - ордена Мужества, медали «За отвагу», Жукова и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Двадцать девять военнослужащих получили жилищные документы. Замначальника Главного управления кадров Минобороны Игорь Муравлянников передал слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее в Минобороны рассказали, как ВМА готовит кадры с помощью новейших разработок.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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