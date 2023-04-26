Памятник героям спецназа ФСБ открыли в Калининграде
Мемориал установили на территории городского сквера. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда»
В Калининграде открыли памятник сотрудникам спецподразделений ФСБ, погибшим при исполнении воинского долга. Мемориал «Героям спецназа ФСБ России» установили на территории городского сквера.
В мероприятии приняли участие ветераны органов безопасности, родители и близкие погибших сотрудников, представители Центра специального назначения этой спецслужбы и местные власти.
Собравшиеся почтили память сотрудников спецподразделений минутой молчания и возложили цветы. Памятник открыли в преддверии Дня Победы.