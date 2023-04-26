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Эксперт Уваров опроверг миф об отказе от использования АЭС после Чернобыля

Алексей Курильченко
14:50 26.04.2023
На постепенное сокращение производства АЭС повлияли другие факторы, в том числе и распад СССР, рассказал эксперт по атомной энергетике.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Постепенное сокращение эксплуатации атомных электростанций произошло из-за множества факторов, а не только из-за аварии на Чернобыльской АЭС, как гласит распространенный миф. Об этом «Звезде» в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе рассказал специалист в области атомной энергетики Александр Уваров.

«Изменение отношения к атомной энергетике изменилось от восторженного и романтичного к более настороженному не после Чернобыля, а после аварии в США, на АЭС "Трехмильный остров". До этой аварии люди не понимали, что к атомной энергетике нужно относиться с уважением. После нее и начали вносить изменения в конструкции реакторов, уделять внимание безопасности, и они стали дороже, чем были после Второй мировой», - рассказал Уваров.

По словам эксперта, каждая из катастроф на АЭС увеличивала стоимость атомных реакторов, что также отпугивало от создания новых станций. Если говорить конкретно о России, то сокращению числа АЭС способствовали перестройка и распад СССР, вызвавшие экономический хаос.

Авария на станции «Трехмильный остров» (Three Mile Island) в штате Пенсильвания произошла 28 марта 1979 года. Она считается крупнейшей катастрофой в истории американской атомной энергетики. Тогда на втором энергоблоке станции произошло расплавление активной зоны реактора, из-за которого территория АЭС подверглась радиоактивному заражению. После аварии Штаты более 30 лет не выдавали лицензии на строительство новых станций, а также отменили ввод в эксплуатацию 71 новой станции.

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