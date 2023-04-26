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Глава МЧС Куренков сообщил, что перед пожаром в поселке Сосьва выявили нарушения пожарной безопасности

Игнат Далакян
14:03 26.04.2023
По словам главы МЧС, было выявлено четыре нарушения.
© Видео: МЧС РФ © Фото: Владимир Николаев, РИА Новости
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Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что перед пожаром в поселке Сосьва в Свердловской области выявили нарушения пожарной безопасности.

«В первой декаде апреля в Сосьве проводилась внеплановая выездная проверка на предмет выполнения обязательных требований пожарной безопасности», - заявил Куренков.

Глава МЧС России отметил, что проверка выявила четыре нарушения.

Он добавил, что было выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а ответственные лица получили административное наказание.

Ранее Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе вводится режим повышенной готовности из-за пожаров.

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