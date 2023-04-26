В стране и мире Глава МЧС Куренков сообщил, что перед пожаром в поселке Сосьва выявили нарушения пожарной безопасности Игнат Далакян По словам главы МЧС, было выявлено четыре нарушения. © Видео: МЧС РФ © Фото: Владимир Николаев, РИА Новости Читайте нас на: Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что перед пожаром в поселке Сосьва в Свердловской области выявили нарушения пожарной безопасности. «В первой декаде апреля в Сосьве проводилась внеплановая выездная проверка на предмет выполнения обязательных требований пожарной безопасности», - заявил Куренков. Глава МЧС России отметил, что проверка выявила четыре нарушения. Он добавил, что было выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а ответственные лица получили административное наказание. Ранее Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе вводится режим повышенной готовности из-за пожаров. Экспертное мнение и аналитика