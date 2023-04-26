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ФСБ предотвратила теракт в Военно-морском госпитале в Симферополе

12:53 26.04.2023
В Крыму задержан гражданин России, который готовил теракт на объекте Минобороны, у него изъяли два самодельных взрывных устройства.
ФСБ предотвратила теракт в Военно-морском госпитале в Симферополе
© Фото: ЦОС ФСБ России
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Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Крыму гражданина России, который планировал устроить теракт в Военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Пресс-служба публикует кадры задержания. Сотрудники спецслужбы изъяли у мужчины самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями для увеличения поражающей мощи.

Возбуждены дела о попытке теракта и незаконном приобретении, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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