Express: США получили два тревожных сигнала перед визитом Лаврова

Согласно автору издания, в США не ожидали резкой реакции Москвы на недопущение журналистов из пула МИД РФ на заседании СБ ООН.

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Американские власти получили два тревожных сигнала перед визитом главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.

Как передает слова автора статьи RT, в Соединенных Штатах не ожидали резкой реакции Москвы на недопущение журналистов из пула МИД РФ присутствовать на заседаниях СБ ООН.

Издание пишет, что после инцидента Сергей Лавров заявил о проявлении трусости с американской стороны. Позднее министр иностранных дел России пообещал, что РФ ничего не забудет и не простит.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты не задумываются о реакции Москвы на невыдачу виз журналистам из пула Министерства иностранных дел РФ. Согласно словам дипломата, администрация США перестала думать даже о своих гражданах.