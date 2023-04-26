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Express: США получили два тревожных сигнала перед визитом Лаврова

Игнат Далакян
11:09 26.04.2023
Согласно автору издания, в США не ожидали резкой реакции Москвы на недопущение журналистов из пула МИД РФ на заседании СБ ООН.
Express: США получили два тревожных сигнала перед визитом Лаврова
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Американские власти получили два тревожных сигнала перед визитом главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.

Как передает слова автора статьи RT, в Соединенных Штатах не ожидали резкой реакции Москвы на недопущение журналистов из пула МИД РФ присутствовать на заседаниях СБ ООН.

Издание пишет, что после инцидента Сергей Лавров заявил о проявлении трусости с американской стороны. Позднее министр иностранных дел России пообещал, что РФ ничего не забудет и не простит.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты не задумываются о реакции Москвы на невыдачу виз журналистам из пула Министерства иностранных дел РФ. Согласно словам дипломата, администрация США перестала думать даже о своих гражданах.

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