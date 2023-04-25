Уголовное дело возбуждено после падения вертолета санавиации в Волгоградской области
Следователи устанавливают различные версии падения вертолета.
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В Волгоградской области возбудили уголовное дело после падения вертолета санавиации.
Следственный комитет России сообщил, что вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области в поле обнаружили вертолет. Согласно сообщению ведомства в Telegram-канале, в нем находилось тело пилота 1967 г.р.
На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.