Начальник ЦСКА Громов рассказал о вкладе клуба в Великую Победу

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В летописи клуба ЦСКА записаны имена сотен героев. И многие проявили себя не только в спорте. С первых дней Великой Отечественной войны весь советский народ поднялся на борьбу с врагом. С наступлением зимы Красной Армии очень пригодился опыт лыжников ЦСКА. Они одними из первых покинули трассы и отправились на фронт. Об этом рассказал начальник ФАУ МО РФ ЦСКА Артем Громов в документальном фильме «ЦСКА. Спортивный щит Родины».

«Навыки спортсменов и людей, которые занимались спортом, были очень ценны. Передвижения целыми подразделениями на лыжах были необходимы», - рассказал Громов.

ЦСКА готовил разведчиков, инструкторов лыжного дела, а также офицеров специальных лыжных частей Красной армии. Ударные батальоны лыжников воевали и на передовой, и в тылу врага.

«На основе лыжных батальонов создавались и диверсионные группы, и спецподразделения. У нас есть свои герои, те люди, которые не только на спортивной арене, но и на поле боя показывали свое мастерство и свой талант», - отметил Громов.

Смотрите документальный сериал «ЦСКА. Спортивный щит Родины» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Данный фильм посвящен столетию армейского клуба. Знаменитые «армейцы» расскажут уникальные секреты армейской спортивной школы, а ветераны клуба поделятся воспоминаниями о самых запоминающихся победах.