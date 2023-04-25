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Кабмин поддержал идею о праве регионов самим определять законы об обращении с бездомными животными

Дарина Криц
15:38 25.04.2023
Данный законопроект рассмотрят 16 мая в ГД РФ. Предполагается, что регионы смогут принимать с учетом мнения местного населения новые законы об усыплении нападающих бездомных животных.
Кабмин поддержал идею о праве регионов самим определять законы об обращении с бездомными животными
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Нижняя палата российского парламента Госдума РФ может принять законопроект о самостоятельном принятии регионами России решений об усыплении бездомных собак, нападающих на людей. Региональные власти сами смогут принимать соответствующие законы.

Указано, что новый закон призван обеспечить безопасность и законные интересы россиян. Законопроект будет рассмотрен 16 мая. С положительным отзывом правительства РФ ознакомились «Известия».

«Принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов РФ неблагоприятную обстановку, связанную с обращением с животными без владельцев и необходимостью предотвращения причинения ими вреда жизни или здоровью граждан, предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан», - сообщает издание.

Авторы законопроекта считают, что у регионов России должны быть более широкие права, так как у ныне действующего закона нет полномочий принимать более жесткие меры в отношении нападающих бездомных собак.

«Действующий закон об обращении с животными очень строгий. Он не позволяет принимать более жесткие меры к бездомным собакам, которые нападают на людей. Поэтому мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты - большой вопрос», - поделился мнением один из авторов.

Будущий закон предлагает наделить губернаторов и местные законодательные собрания правом принимать решения об обращении с бездомными животными на их территориях. Отмечено, что новые законы регионы смогут принимать с учетом мнения местного населения.

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