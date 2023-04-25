Посол Молдавии Дарий назвал конструктивным свой визит в МИД РФ
В ходе визита представитель Кишинева «обсудил некоторые вопросы».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Молдавский посол Лилиан Дарий прокомментировал свой визит в Министерство иностранных дел РФ, куда его вызвали после высылки российского дипломата. Представитель Кишинева назвал прошедшую встречу конструктивной.
«Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Ну вот сегодня был такой день. Беседа прошла в конструктивном плане. Движемся вперед, к миру и добру», - заявил дипломат журналистам.
Напомним, Дария вызвали в МИД РФ после того, как Кишинев объявил персоной нон грата российского посла. Это произошло тогда, когда Молдавия запретила въезд главе Татарстана Рустаму Минниханову - его обвинили в якобы вмешательстве во внутренние дела страны.