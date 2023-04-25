Посол Молдавии Дарий назвал конструктивным свой визит в МИД РФ

Напомним, Дария вызвали в МИД РФ после того, как Кишинев объявил персоной нон грата российского посла. Это произошло тогда, когда Молдавия запретила въезд главе Татарстана Рустаму Минниханову - его обвинили в якобы вмешательстве во внутренние дела страны.

«Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Ну вот сегодня был такой день. Беседа прошла в конструктивном плане. Движемся вперед, к миру и добру», - заявил дипломат журналистам.

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