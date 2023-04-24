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Опубликованы кадры уничтожения украинской техники «Градами» в зоне СВО

Александр Федорчак
05:00 24.04.2023
В последнее время украинские боевики все чаще пытаются атаковать, но несут тяжелые потери.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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До позиций наших артиллеристов съемочная группа «Звезды» добиралась в кузове «Урала». Машина движется на большой скорости. Дорога хоть и непростая, но благодаря этому меньше шансов попасть под вражеский артобстрел. В лесопосадке бойцы группировки «Восток» развернули полевой пункт зарядки реактивной артиллерии.

Боевой машиной управляет боец с позывным Казах. Несмотря на то, что все его родственники из Казахстана, своей родиной военнослужащий считает Россию, которую и защищает в Донбассе больше года.

«Я военнослужащий ВС РФ. Родился и вырос в Омске. В армии нахожусь уже девять лет. Это моя работа и мое призвание», - сказал Казах.

В последнее время у Казаха - один и тот же маршрут. От этой лесопосадки до передовой - меньше 10 километров. Сейчас бойцы выезжают туда минимум пять раз в день.

В последнее время у Казаха сложился один и тот же маршрут. От лесопосадки до передовой - меньше 10 километров. В настоящее время бойцы выезжают туда минимум пять раз в день.

Реактивную систему бойцы заряжают вручную. Для того, чтобы заполнить пакет нужно пять-шесть человек. Вес одного реактивного снаряда составляет около 70 килограммов. Бойцы говорят, что съемочная группа приехала в относительно спокойный день. Бывало, что на этой полевой станции в прямом смысле выстраивалась очередь на зарядку. Поэтому руку морпехи уже набили.

«Самое главное - слаженность в коллективе. Чтобы были надежные люди. Чтобы на каждого можно было положиться», - отметил военнослужащий с позывным Петрович.

Во время заряжания командир «Града» с позывным Ураган получил координаты от разведки. Расчет оперативно выдвигается на передовую. Уже через десять минут боевая машина находится на месте. Начинается работа по цели.

Все снаряды улетели точно в цель. Разведка доложила, что сорвана попытка прорыва. Разбит вражеский танк и несколько БМП. В последнее время противник все чаще пытается атаковать, но несет тяжелые потери.

«Мы впустую не работаем. Всегда работаем по целям. Поэтому всегда есть трофеи. Всегда есть хороший результат. Опорный пункт. Скопление живой силы. Буквально сегодня это было. От 15 до 20 человек уничтожили», - рассказал Ураган.

Помимо отражения атак наша артиллерия помогает мотострелкам продвигаться вперед и занимать более выгодные рубежи. Сейчас наше наступление под Угледаром идет с двух флангов - южных и северных дач.

По окончании боевой работы реактивную артиллерию, также как и самоходные гаубицы, маскируют в густых лесопосадках недалеко от стартовой позиции. Противник в последнее время усилил обстрел, поэтому отвечать ему нужно быстро и эффективно.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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