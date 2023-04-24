Боец с позывным Чевэк рассказал, сколько ракет HIMARS сбивает одним выстрелом ЗРК С-300

По дальности обнаружения и поражения целей российскому комплексу до сих пор нет аналогов в мире.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мощная турбина, вырабатывающая электричество, приводит в движение радиолокационную станцию кругового обзора комплекса С-300. Свою боевую подругу воины ПВО из группировки «Центр» назвали «Ведьмой». Она постоянно крутится вокруг своей оси и смотрит далеко в небо в поисках цели.

Вслед за станцией наведения разворачивается пусковая установка, та самая знаменитая, которую мы видим каждый год на Параде Победы. Гидравлика приводит в движение весь огромный трансформер и ставит на землю цилиндры транспортно-пусковых контейнеров.

ЗРК С-300 очень хорошо замаскирован в условиях лесистой местности, во время несения боевого дежурства он всегда находится в развернутом состоянии, когда транспортно-пусковые контейнеры стоят вертикально. Внутри - сумасшедшие по скорости ракеты, и не менее быстро работает расчет ЗРК, к примеру, при обнаружении ракет HIMARS до момента пуска проходит не более 30 секунд.

Находясь внутри техники, боевой расчет группировки «Отважные» ведет сложную техническую работу. Следить за небом также не просто, как и в него подняться. Количество кнопок, тумблеров и лампочек здесь не меньше чем в кабине боевого самолета.

В небе обнаружена противорадиолокационная ракета американского производства HARM. Далее сразу же следует пуск. Секунды полета, и вдалеке в небе видна маленькая яркая вспышка. Ракета поражена.

В ночное время суток работать по американским HIMARS - все равно, что иголку сбивать, однако, по словам военных, для ЗРК С-300 эта задача вполне выполнима.

«Боевая часть ракет - вес 150 кг сосредоточенного заряда, радиус поражения осколков нашей ракеты - 250 метров. В этом радиусе все поражается одним выстрелом, можно поразить HIMARS две или три ракеты», - утверждает начальник станции, командир батареи с позывным Чевэк.

С-300 может работать во взаимодействии с радиолокационной станцией «Небо-СВ». Таким образом расширяется диапазон поиска воздушных объектов. Успешно сбиваются вражеские самолеты, вертолеты, беспилотники, оперативно-тактические ракеты типа «Точки-У». По дальности обнаружения и поражения целей нашему комплексу до сих пор нет аналогов в мире.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.