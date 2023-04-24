Армия Армия Армия

Боец с позывным Чевэк рассказал, сколько ракет HIMARS сбивает одним выстрелом ЗРК С-300

Игорь Лапик
05:10 24.04.2023
По дальности обнаружения и поражения целей российскому комплексу до сих пор нет аналогов в мире.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Мощная турбина, вырабатывающая электричество, приводит в движение радиолокационную станцию кругового обзора комплекса С-300. Свою боевую подругу воины ПВО из группировки «Центр» назвали «Ведьмой». Она постоянно крутится вокруг своей оси и смотрит далеко в небо в поисках цели.

Вслед за станцией наведения разворачивается пусковая установка, та самая знаменитая, которую мы видим каждый год на Параде Победы. Гидравлика приводит в движение весь огромный трансформер и ставит на землю цилиндры транспортно-пусковых контейнеров.

ЗРК С-300 очень хорошо замаскирован в условиях лесистой местности, во время несения боевого дежурства он всегда находится в развернутом состоянии, когда транспортно-пусковые контейнеры стоят вертикально. Внутри - сумасшедшие по скорости ракеты, и не менее быстро работает расчет ЗРК, к примеру, при обнаружении ракет HIMARS до момента пуска проходит не более 30 секунд.

Находясь внутри техники, боевой расчет группировки «Отважные» ведет сложную техническую работу. Следить за небом также не просто, как и в него подняться. Количество кнопок, тумблеров и лампочек здесь не меньше чем в кабине боевого самолета.

В небе обнаружена противорадиолокационная ракета американского производства HARM. Далее сразу же следует пуск. Секунды полета, и вдалеке в небе видна маленькая яркая вспышка. Ракета поражена.

В ночное время суток работать по американским HIMARS - все равно, что иголку сбивать, однако, по словам военных, для ЗРК С-300 эта задача вполне выполнима.

«Боевая часть ракет - вес 150 кг сосредоточенного заряда, радиус поражения осколков нашей ракеты - 250 метров. В этом радиусе все поражается одним выстрелом, можно поразить HIMARS две или три ракеты», - утверждает начальник станции, командир батареи с позывным Чевэк.

С-300 может работать во взаимодействии с радиолокационной станцией «Небо-СВ». Таким образом расширяется диапазон поиска воздушных объектов. Успешно сбиваются вражеские самолеты, вертолеты, беспилотники, оперативно-тактические ракеты типа «Точки-У». По дальности обнаружения и поражения целей нашему комплексу до сих пор нет аналогов в мире.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 В стране и мире
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк
01:28 В стране и мире
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
22:33 В стране и мире
Около 70% республиканцев выразили поддержку Трампу, несмотря на расследование против него
18:50 В стране и мире
Видео
Поддержка позиции РФ: как прошел визит нового министра обороны КНР в Москву
18:04 В стране и мире
Секретарь СНБО Украины заявил, что не нужно сажать Киев за стол переговоров
Популярное
Оператор Путина рассказал о реакции военных на неожиданный приезд президента в зону СВО
Видео
Миллионы зрителей по всему миру увидели крушение Starship в прямом эфире
Times: Джонсон называл себя «фюрером» и нецензурно общался с подчиненными
Уволен главред журнала, где было опубликовано сгенерированное нейросетью интервью Шумахера
Видео
«Звезда-2023»: что ждет участников и зрителей главного вокального конкурса страны
Видео
Присоединяйся к СВОим: МО РФ опубликовало ролик с призывом стать бойцом-контрактником
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.