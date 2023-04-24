ФСБ предотвратила проукраинский теракт в Петербурге

Задержанный планировал поджечь автотранспорт подразделений органов внутренних дел. При обыске были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

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Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении террористического акта в Санкт-Петербурге. Его планировал осуществить гражданин России, который задержан по подозрению в статье «покушение на террористический акт».

«Установлено, что задержанный, являясь членом запрещенной проукраинской организации, планировал совершить поджог автотранспорта подразделений органов внутренних дел», - говорится в сообщении от пресс-службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оперативники в ходе обыска изъяли компоненты по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также электронные носители информации.

Следственная служба УФСБ России возбудила уголовное дело. В пресс-службе ведомства уточнили, что сейчас проводится комплекс дальнейших оперативно-следственных мероприятий.