ФСБ предотвратила проукраинский теракт в Петербурге
Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении террористического акта в Санкт-Петербурге. Его планировал осуществить гражданин России, который задержан по подозрению в статье «покушение на террористический акт».
«Установлено, что задержанный, являясь членом запрещенной проукраинской организации, планировал совершить поджог автотранспорта подразделений органов внутренних дел», - говорится в сообщении от пресс-службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Оперативники в ходе обыска изъяли компоненты по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также электронные носители информации.
Следственная служба УФСБ России возбудила уголовное дело. В пресс-службе ведомства уточнили, что сейчас проводится комплекс дальнейших оперативно-следственных мероприятий.