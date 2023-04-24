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«Марадона и танк»: тренер Исмаилов рассказал о триумфе саблистов ЦСКА на ОИ в Монреале

Алексей Курильченко
19:40 24.04.2023
В 1976 году советские саблисты разгромили соперников - огромный вклад в эту победу внесли «армейцы».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Олимпийских играх в Монреале в 1976 году советские саблисты стали триумфаторами и завоевали весь пьедестал. Огромный вклад в эту победу внесли спортсмены и ЦСКА - Виктор Кровопусков завоевал золотые медали в личном и командном первенствах, а «бронзу» получил Виктор Сидяк. Двукратный олимпийский чемпион, директор спортивной школы Олимпийского резерва по фехтованию Хусейн Исмаилов в документальном сериале «ЦСКА. Спортивный щит Родины»  рассказал об этих спортсменах и об их выдающихся качествах.

«Кровопусков это Марадона в фехтовании. То что он творил, техника, тактика. Ну а Сидяк - это танк был. Он силовой был спортсмен, у него очень сильная кисть была. У меня он мог любую защиту пробить. Бесполезно от него защищаться было - только ногами», - вспоминает Исмаилов.

На XXI Олимпийских играх в Монреале в личном первенстве на саблях первые три места разделили три призовых места - Виктор Кровопусков получил золотую медаль, Владимир Назлымов - серебряную, а Виктор Сидяк - бронзовую. В командном первенстве советские сабли также были чемпионами - трое вышеупомянутых спортсменов, а также Эдуард Винокуров и Михаил Бурцев заняли первое место. Вторыми тогда стали итальянские спортсмены, а «бронзу» получили румыны.

Смотрите документальный сериал «ЦСКА. Спортивный щит Родины» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Данный фильм посвящен столетию армейского клуба. Знаменитые «армейцы» расскажут уникальные секреты армейской спортивной школы, а ветераны клуба поделятся воспоминаниями о самых запоминающихся победах.

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