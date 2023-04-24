В Твери при пожаре в квартире погибли три человека

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Крупный пожар унес три человеческие жизни в Твери в воскресенье 23 апреля. О трагедии сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следственных органов, инцидент произошел в квартире дома на ул. Можайского областного центра.

«Поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара в квартире», - говорится в Telegram-канале СУ СК по Тверской области.

Сейчас на месте трагедии работает оперативно-следственная группа, личности погибших пока не установлены.

В ГУ МЧС России по Тверской области уточнили, что сигнал о происшествии поступил в 22:08 23 апреля.

«Поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного дома», - отметили в МЧС.

В тушении пожара были задействованы сотрудники и техника пяти пожарных частей: от сигнала о возгорании до полной ликвидации пожара прошло 32 минуты.