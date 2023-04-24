Путин поддержал предложение Турчака выровнять денежное довольствие военнослужащих

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение первого заместителя председателя Совета Федерации РФ Андрея Турчака о выравнивании оплаты военнослужащих, вне зависимости от категории. Об этом он заявил в ходе встречи, посвященной деятельности рабочей группы по вопросам специальной военной операции.

«Вопрос, который вы затронули, на него нужно обратить особое внимание и обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам не важно, к какой категории человек относится. Важно, как он относится к Родине - вот это принципиальный вопрос. И нужно, безусловно, добиться этого равенства», - заявил Путин.

Турчак отметил, что сейчас наблюдаются различия в довольствии. У добровольцев и контрактников получаемая сумма может отличаться.