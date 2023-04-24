В Казахстане не будут проводить парад в честь Дня Победы

В МО страны отметили, что приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений ВС Казахстана.

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Минобороны Казахстана сообщило, что не планирует проводить в этом году военный парад ко Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая) в связи с экономией средств и решением иных задач. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

«В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», - передает ТАСС слова пресс-службы.

Также отмечается, что казахстанским оборонным ведомством запланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия.

Военный парад в Казахстане в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы не проводили и в 2022 году. Однако в военных гарнизонах были проведены памятные мероприятия. Такое решение МО Казахстана объяснило аналогичным образом - стремлением сэкономить бюджетные средства.