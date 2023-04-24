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Российские бойцы возвели переправу в десятки тонн через водную преграду в зоне СВО

Валентин Гвоздев
05:20 24.04.2023
Одна из самых опасных задач, выполненных понтонерами, - это наведение переправы через реку Северский Донец, когда создавался плацдарм для наступления наших войск на Лисичанск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Семитонное речное звено после сброса в воду раскрывается, и расчет сразу же фиксирует четыре понтона между собой, в это время следующее звено уже готово к сбросу. Бойцы отдельного инженерно-саперного батальона оттачивают навыки наведения понтонной переправы через водную преграду.

Весь процесс наведения понтонной переправы в среднем занимает от восьми до двадцати минут в зависимости от ее протяженности. В реальной боевой обстановке каждая секунда на счету, и такие тренировки нужны именно для доведения действий экипажей до автоматизма.

Понтонеры 2-го армейского корпуса не боятся замочить ног. При необходимости бойцы готовы войти в ледяную воду и по пояс. В считанные минуты три звена образуют паромную переправу. За проворность в водной стихии инженеров в войсках прозвали «бобрами», на что сами понтонеры не обижаются.

«Совсем не обидно. Задача есть, и она должна быть сделана. Все отработано, синхронно, все друг друга слышат, понимают, взаимодействие максимальное», - сказал военнослужащий с позывным Татарин.

Отдельный инженерно-саперный батальон в спецоперации принимает участие с самого начала. В ЛНР протекают несколько рек, и через каждую из них переправы наводили бойцы именно этого подразделения. Одна из самых опасных и сложных задач, выполненных понтонерами, - это наведение переправы через реку Северский Донец, когда создавался плацдарм для наступления наших войск на Лисичанск. Работать приходилось под непрерывным артиллерийским огнем националистов.

«В самом начале была самая тяжелая у нас операция, потому что было тяжело. Нас обстреливали, надо было навестись, мы навелись, все сделали», - отметил боец с позывным Алекс.

Инженерные войска наводят, как мостовые переправы, с шириной проезжей части в шесть с половиной метров, что позволяет танкам двигаться по ней со скоростью 30 километров в час, а автомобильному транспорту и вовсе без ограничений, причем одновременно в обе стороны, так и паромные, как правило, состоящие из трех звеньев.

Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев. Таким образом, три звена держат 60 тонн, и способны обеспечить переправу любому российскому танку, не говоря уже о более легкой технике. Помимо решения боевых задач по транспортировке нашей техники и войск, понтонеры 2-го армейского корпуса регулярно оказывают помощь гражданскому населению. Националисты, оставляя позиции, минируют и подрывают любые мосты, даже пешеходные, чтобы сдержать продвижение российских войск. Мирные жители от таких действий страдают больше всего, и помощь им является приоритетной задачей батальона.

«Кидали звенья на маленьких мостах взорванных, там, где людям нужно было хлеб привезти. Ну, и так просто передвигаться из города в город, в деревни, в поселки, там, где живет не так уж и много людей», - добавил Алекс.

Тренировки понтонеров проходят регулярно, чтобы новобранцы батальона были готовы выполнить боевую задачу в любой момент. Причем места и типы наводимых переправ постоянно меняются. Как итог - бойцы готовы к задачам любой сложности.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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