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Мобильные подразделения ВДВ прошли подготовку по огневой поддержке штурмовиков

Дмитрий Трунов
07:18 23.04.2023
Расчеты работают с автоматическими гранатометами АГС-17 «Пламя» и 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами «Корд», которые установлены в кузове автомобиля «УАЗ-Патриот Пикап».
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России показало, как готовятся мобильные подразделения огневой поддержки ВДВ на одном из полигонов в зоне спецоперации. Там бойцы отрабатывают применение оружия при поддержке штурмовых подразделений, ведущих наступательные действия, а также их оперативную переброску на наиболее опасный участок боя.

Здесь расчеты работают с автоматическими гранатометами АГС-17 «Пламя» и 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами «Корд», которые установлены в кузове автомобиля «УАЗ-Патриот Пикап». Гранатометчики и пулеметчики врываются на таком вооруженном автомобиле на огневой рубеж, определяют дальность до мишени и открывают огонь.

«Обучаются с большим энтузиазмом. Потому что это огромная ответственность, это тяжелое вооружение, и владение им в должной мере помогает при различных боевых ситуациях. Во время обучения я передаю им свой опыт, рассказываю, с чем им придется столкнуться, как им придется действовать и что им необходимо для того, чтобы быть максимально эффективными в бою», - рассказал инструктор тяжелого вооружения с позывным «Бугай».

Бойцы стреляют по мишеням автоматическим огнем по настильной и навесной траектории. Потом они оперативно меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

Здесь же военнослужащие ВДВ учатся классифицировать цели, корректировать огонь, пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определять расстояния до цели.

Ранее артиллеристы группировки «Запад» рассказали о методе «кочующего миномета» в зоне СВО.

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