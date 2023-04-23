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Увеличить оружейный поток: как Киев продолжает вымаливать у Запада новое вооружение

Федор Шеин
20:12 23.04.2023
Теперь украинский президент Владимир Зеленский требует у западных стран срочных поставок зенитных ракет класса «земля - воздух».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Christoph Soeder, dpa, GlobalLookPress
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На американской базе Рамштайн в Германии на очередную встречу собрались министры обороны стран НАТО, чтобы решить вопрос с поставками Киеву нового вооружения. То есть истинное отношение к Украине и украинцам уже никто не скрывает.

Украинское зерно и продовольствие никому не нужны - европейцы не хотят принимать их у себя даже из благотворительных соображений, даже назло России. Потому что свои люди дороже. О том, что Украина останется без денег и рынков сбыта, никто не думает. Единственное, на что может рассчитывать Киев - это оружие, и единственное для чего он нужен - чтобы продолжать воевать с Россией.

На неделе было объявлено, что общая сумма, которую Пентагон выделил Украине на военную помощь с начала СВО, достигла отметки в 35 с половиной миллиардов долларов. И это не конец, готовится новый пакет военной помощи еще на 355 миллионов.

Но и этого Киеву мало. У Украины стремительно заканчиваются боеприпасы для ПВО. А ропот в рядах европейских союзников Украины все сильнее. Многие в ЕС уже не верят, что вооруженные формирования украинских националистов на что-то еще способны. И потому теперь Владимир Зеленский требует у Запада срочных поставок зенитных ракет класса «земля - воздух».

О том, как Украина продолжает выпрашивать вооружение у стран коллективного Запада и может ли это дать какой-то результат, - смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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