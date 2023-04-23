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Опера в окопах: какие задачи выполнял «Смерш» в годы Великой Отечественной

Виталий Акиньшин
19:35 23.04.2023
«Смерш» был образован в самый разгар Великой Отечественной войны - в апреле 1943 года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Еще одна дата, мимо которой невозможно пройти, - на этой неделе, 19 апреля, 80 лет исполнилось «Смершу» - легендарной спецслужбе времен Великой Отечественной.

«Смерш» появился на свет в самый разгар войны - в апреле 1943 года - после Сталинградской и накануне Курской битвы. Когда уже были понятны и учтены ошибки начала войны. Тогда было необходимо переломить ход военных действий и не допустить подлых ударов врага в спину Красной армии.

Защита воинских подразделений от предательства, провокаций, шпионов, диверсантов и стали главной задачей, стоявшей перед «Смершем». Главной, но не единственной. Ведь на фронте невозможно взять и отсидеться в стороне или в теплой комендатуре, когда идет бой и рядом гибнут товарищи. И потому днем контрразведчики воевали плечом к плечу с солдатами, прикрывали и возглавляли отряд, если погибал командир. А уже ночью приступали к своей основной работе.

Опера в окопах - это про «Смершевцев», которые в одном строю прошли с армией весь путь до Берлина и потом не разъехались по домам, а остались наводить порядок на освобожденных территориях, там, где невидимая война продолжилась уже с нашими псевдосоюзниками.

Под именем «Смерш» военная контрразведка просуществовала всего три года, но это были самые сложные три года, когда решалась судьба страны и будущее всего советского народа. Работали на износ и без права на ошибку.

Подробнее о том, почему и сегодня, спустя 80 лет, имя «Смерша» наводит на шпионов и предателей ужас, - смотрите в материале Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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