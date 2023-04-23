Поддержка позиции РФ: как прошел визит нового министра обороны КНР в Москву

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Визит президента Владимира Путина в новые российские регионы, а также политические встречи на этой неделе - все укладывается в один четкий посыл всему миру - Москва последовательно и спокойно выстраивает отношения со своими партнерами - а точнее с теми, кто разделяет с Россией видение нового многополярного мира - и также последовательно продолжает идти к своим целям в зоне специальной военной операции.

Абсолютную поддержку позиции Москвы вновь продемонстрировал официальный Пекин. В российскую столицу с первым зарубежным визитом прибыл новый министр обороны Китая и член Госсовета страны генерал Ли Шанфу. Это стало и логичным продолжением государственного визита лидера КНР Си Цзиньпина и, как заявил сам глава китайского военного ведомства, своим визитом - он хотел подчеркнуть особый характер и стратегическое значение отношений двух стран.

Ли Шанфу провел переговоры с Владимиром Путиным, с Сергеем Шойгу, а также посетил российские военные учебные заведения. Сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической сфере развивается успешно и этот факт сейчас для всего коллективного Запада - как красная тряпка.

В Вашингтоне визиты и Си Цзинпина, и Ли Шанфу, вызвали крайнее беспокойство. И вот уже в Госдепе США заявили, что до конца апреля они объявят о введении против Пекина «беспрецедентных» санкций по ограничению американских инвестиций в китайскую экономику, чтобы сдержать технологическое и военное развития КНР.

Одновременно с этим, как сообщает издание Politico, Пекину из Вашингтона намекают, что США Китаю - не враги, и если бы КНР слушалась, то никаких санкций и не было бы. В общем, со стороны Штатов все традиционно - подчиняйся или будешь наказан.

О том, как прошел визит нового министра обороны КНР в Москву и почему Вашингтон продолжает жить по заветам эпохи холодной войны, - смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».