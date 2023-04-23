В РФ создан комплекс, улучшающий точность и вероятность поражения целей

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В РФ создана специальная система, повышающая точность и вероятность поражения целей артиллеристами. Это специальный планшет, в котором собирается информация со всех видов разведки. А затем комплекс передает все координаты и распределяет их между различными расчетами. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор ВНИИ «Сигнал» (холдинг «Высокоточные комплексы») Сергей Курдубанов.

«Поступает информация со всех возможных видов разведки. Это беспилотники, это передовые разведчики, корректировщики огня, и даже просто пехотинцы. Приходят координаты цели, тип цели. И, соответственно, здесь уже под каждое орудие дивизиона рассчитываются установки стрельбы. Угол места и азимут», - объяснил Курдубанов.

По его словам, компактные размеры данного комплекса позволяют не только работать из бронированной техники, но и просто взять его с собой в руки. К тому же, он еще может выполнять роль корректировщика, так как выводит картинку с беспилотника в реальном времени.

«Снимается планшетный компьютер, забирается радиостанция, берется с собой в укладку, экипаж покидает машину, и, не прерывая подготовки стрельбы и управления огнем, может продолжить свою работу. Мы можем получить с беспилотника картинку непосредственно поля боя и мгновенно произвести корректировку стрельбы», - заявил Курдубанов.

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