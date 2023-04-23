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Умер депутат Государственной думы Николай Борцов

Сергей Лебедев
14:23 23.04.2023
Политик скончался в возрасте 77 лет.
Умер депутат Государственной думы Николай Борцов
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Умер депутат Государственной Думы Российской Федерации, почетный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов. Политик скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Для Липецкой области это огромная потеря. Мы запомним Николая Борцова патриотом своей страны», - написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

Он выразил соболезнования родным и близким Николая Ивановича. Губернатор отметил, что депутат всегда был готов прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Борцов являлся депутатом ГД пяти созывов и членом комитета по делам национальностей в нижней палате парламента. В 1997 году он получил звание заслуженного работника пищевой индустрии РФ.

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