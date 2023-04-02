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В Польше заявили, что готовы активнее участвовать в программе НАТО по ядерному сдерживанию

Вероника Волосунова
23:11 02.04.2023
Как добавил советник президента страны, Польша чувствует себя защищенной и без размещения атомного оружия на своих территориях.
В Польше заявили, что готовы активнее участвовать в программе НАТО по ядерному сдерживанию
© Фото: Louie Palu ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Польша заявила о готовности к расширению участия в программах НАТО по ядерному сдерживанию, при этом без размещения ядерных бомб на своих территориях. Об этом сообщили в RT со ссылкой на интервью Deutsche Presse-Agentur советник президента Анджея Дуды по национальной безопасности Яцек Сивера.

Яцек Сивера отметил, что Польша чувствует себя в безопасности и при отсутствии атомных бомб.

«Дело не в чувствах, а в расчетах. В Европе уже есть много ядерного оружия [НАТО]», - заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое оружие на территории Белоруссии, соблюдая обязательства по ДСНВ.

В МИД РФ назвали неадекватной реакцию стран Запада на это решение. По словам Марии Захаровой, официального представителя ведомства, на протяжении долгих лет Москва проявляла сдержанность в этом вопросе, однако теперь все решения приняты, и они будут неукоснительно выполняться.

В Китае также раскритиковали ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию. Читатели китайского издания «Гуанча» считают, что в альянсе просто боятся сильных. Реакция НАТО только подтверждает верность действий России.

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