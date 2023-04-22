«Укрэнерго» самовольно прекратила экспорт электричества в Словакию

Компания «Укрэнерго» возобновила экспорт электроэнергии в Словакию 17 апреля, но уже 21 апреля он был остановлен.

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Национальная украинская энергетическая компания «Укрэнерго» по собственной инициативе в пятницу прекратила экспорт электроэнергии в Словакию. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Национальной комиссии по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский.

«Укрэнерго» с 17 по 20 апреля экспортировала энергию в Словакию, пояснил он.

«Но почему-то 21 апреля компания остановила этот экспорт в одностороннем порядке», - заявил Ущаповский.

По его словам, остановка экспорта произошла без согласования с органами государственной власти. В связи с этим, отметил Ущаповский, в отношении «Укрэнерго» собираются провести проверку.

В понедельник «Укрэнерго» сообщила, что страна возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию в размере 200 МВт в час.