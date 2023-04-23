Концепция новых артсистем повышенной мобильности разработана в РФ

Для сухопутных войск создаются мобильные, более дешевые и простые в обслуживании артиллерийские системы.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России создается новый тип артиллерийских систем, это будут простые машины с повышенной мобильностью, которые отличаются дешевизной и простотой в обслуживании. Также вместо гусеничных движителей будут использоваться колесные платформы на базе «Урала 4320». Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал временный гендиректор АО «ЦНИИ “Буревестник”» Павел Ковалев.

«В процессе обсуждения с Главным артиллерийским управлением перспективного вооружения батальонного звена для сухопутных войск вырабатывалась некая концепция – концепция простых машин, которые бы обладали повышенной мобильностью, но при этом были, относительно, низкой стоимости и просты в обслуживании», - объяснил Ковалев.

По словам временного главы АО «ЦНИИ “Буревестник”», такие артиллерийские системы будут использовать орудия калибров 82, 120 и 152 миллиметра.

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