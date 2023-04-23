Россия готовится к использованию безэкипажной артиллерии

Артиллерийские системы в России пойду по пути появления более дешевых машин, а в будущем могут быть созданы образцы, работающие без экипажа.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В будущем в России будет развиваться направление безэкипажных артиллерийских систем. Это будет техника с полной автоматизацией действий. К тому же, появятся более универсальные образцы артиллерии, которые будут дешевыми в создании, но при этом мобильными и более быстрыми. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал временный гендиректор АО «ЦНИИ “Буревестник”» Павел Ковалев.

«Ждем более универсальных образцов, стоимость которых, относительно, небольшая. Но при этом у них будет мобильность, более быстрое время приведения из походного в боевое, защищенность экипажа на марше. Эти ключевые вещи позволят решать поставленные задачи. Кроме того, будут развиваться полнофункциональные образцы с полной автоматизацией, но это задел на будущее. Это, так сказать, роботизированные системы, в том числе, в перспективе в безэкипажном режиме», - заявил Ковалев.

Временный гендиректор АО «ЦНИИ “Буревестник”» также добавил, что мы можем увидеть такие системы уже в недалеком будущем.

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