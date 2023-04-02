Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 19

На место направлена группа сотрудников ГУУР МВД России. Они будут помогать устанавливать и задерживать лиц, которые причастны к взрыву.

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Число пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петебурге увеличилось до 19, сообщили в СК РФ. На место также направили группу сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, чтобы оказать помощь в определении и задержании лиц, причастных к произошедшему.

«Группа сотрудников ГУУР МВД России направлена в Санкт-Петербург для оказания помощи в установлении и задержании лиц, причастных к взрыву в кафе <...> Работа по раскрытию преступления взята на контроль руководством Министерства», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в воскресенье вечером в заведении Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и 19 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.